الأسهم الأمريكية ترتفع نتيجة تهدئة التوترات مع إيران واقتراب إدراج “سبيس إكس” في البورصة

واشنطن-سانا

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير، اليوم الخميس، معززة مكاسبها بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ضربات كانت مقررة على إيران، وعشية طرح أسهم شركة “سبيس إكس” التابعة لإيلون ماسك في البورصة.

وذكرت رويترز، أن بيانات أولية أظهرت صعود المؤشر ستاندرد أند بورز 500 عند الغلق 126.86 نقطة أو 1.75 بالمئة إلى 7393.85 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 637.78 نقطة أو 2.53 بالمئة إلى 25801.47 نقطة، كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 928.72 نقطة أو 1.84 بالمئة إلى 50847.50 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم “سبيس إكس” في مؤشر ناسداك غداً الجمعة، وستحتل بذلك المرتبة السابعة بين الشركات الأمريكية المدرجة.

وكانت سبيس إكس قد حددت التسعير في أكبر طرح عام أولي في تاريخ الولايات المتحدة عند 135 دولاراً للسهم، وجمع الطرح العام الأولي مبلغاً غير مسبوق بلغ 75 مليار دولار من بيع 555.56 مليون سهم، ما يجعل شركة تصنيع الصواريخ والمركبات الفضائية المملوكة لإيلون ماسك واحدة من أعلى الشركات تقييماً في العالم.