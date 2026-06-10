أسعار النفط ترتفع عالمياً 2% بعد تحذيرات ترامب لإيران ‏

لندن-سانا
ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بنسبة 2 بالمئة متأثرة بتحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران عقب تبادل للضربات بين واشنطن وطهران.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 1.74 دولار، أو 1.9 بالمئة إلى 93.19 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.91 دولار، أو 2.17 بالمئة، إلى 90.11 دولاراً للبرميل.
وقفزت أسعار النفط بعد أن استقرت إلى حد ما خلال أغلب فترة التعاملات الصباحية الأوروبية قرب سعر التسوية المسجل في الجلسة السابقة.
وكان ترامب، حذر في وقت سابق اليوم، إيران من أنها ستتحمّل تبعات تأخّرها في التفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في خضمّ تصاعد حدّة الضربات العسكرية المتبادلة بين البلدين.