أسعار النفط ترتفع عالمياً 2% بعد تحذيرات ترامب لإيران ‏

لندن-سانا‏

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بنسبة 2 ‌‏بالمئة متأثرة بتحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‏لإيران ‏عقب تبادل للضربات بين واشنطن وطهران‎. ‎

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت ‌‏‌‏1.74 دولار، أو 1.9 بالمئة إلى 93.19 دولاراً للبرميل، وزاد ‌‏خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.91 دولار، أو 2.17 ‌‏بالمئة، إلى 90.11 دولاراً للبرميل‎.‎

وقفزت أسعار النفط بعد أن استقرت إلى حد ما خلال أغلب فترة ‌‏التعاملات الصباحية الأوروبية قرب سعر التسوية المسجل في ‌‏الجلسة السابقة‎.‎

وكان ترامب، حذر في وقت سابق اليوم، إيران من أنها ستتحمّل ‌‏تبعات تأخّرها في التفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق ‌‏الأوسط، وذلك في خضمّ تصاعد حدّة الضربات العسكرية ‌‏المتبادلة بين البلدين‎.‎