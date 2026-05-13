الصين: إمكانات هائلة لتحقيق تنمية مستدامة بين بكين وواشنطن

ddda5210 abe0 11ed af80 6d8a762bb4e9 file 1676321780123 349458336 الصين: إمكانات هائلة لتحقيق تنمية مستدامة بين بكين وواشنطن

بكين-سانا

أكد المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، اليوم الأربعاء، أنّ الصين والولايات المتحدة تتمتعان بإمكانات هائلة للتعاون تسهم في تحقيق تنمية مستدامة بين البلدين.

ووفقاً لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أوضح المجلس أن” الصين والولايات المتحدة تتمتعان بمساحة واسعة وإمكانات هائلة للتعاون العملي”، مشيراً إلى أنه “في ظل التوجيه الإستراتيجي من الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، من المتوقع أن تعمل مجتمعات الأعمال في كلا البلدين على تعميق التبادلات والتعاون بشكل أكبر، ما يقدم إسهامات جديدة في تحقيق تنمية مستقرة وسليمة ومستدامة للعلاقات الصينية-الأمريكية”.

وأعرب المجلس عن ترحيبه بممثلي الأعمال الأمريكيين المرافقين للرئيس ترامب إلى بكين.

ووصل ترامب إلى بكين، اليوم الأربعاء، في زيارة دولة إلى الصين، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، تمتدّ حتى الـ 15 من أيار الجاري، ويرافقه في زيارته، التي يركز فيها على التجارة والأعمال، مسؤولو شركات، من بينهم إيلون ماسك.

وزير الزراعة يلتقي في برلين المديرة العامة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية
وزير الزراعة يشارك في عدة نشاطات بإيطاليا لتعزيز التعاون وتطوير القطاع الزراعي
وفد سعودي يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمراً برئاسة وزير الاستثمار السعودي يصل مطار دمشق
شركة ألفابت المالكة لغوغل تعتزم إصدار سندات لأجل 100 عام
في نشرة ثانية.. ارتفاع أسعار الذهب 5 آلاف ليرة في السوق السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك