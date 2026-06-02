أسهم أوروبا تصعد بفضل توقعات قوية لشركة تصنيع الرقائق الإلكترونية “إس. تي مايكروإلكترونيكس”

لندن-سانا

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، إذ دفعت التوقعات القوية الصادرة عن شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية (إس. تي مايكروإلكترونيكس) أسهم قطاع التكنولوجيا إلى الارتفاع، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون ‌صدور تقرير مهم عن التضخم لاحقاً اليوم للحصول على مؤشرات حول تأثير الصراع في الشرق الأوسط على اقتصاد منطقة اليورو.



وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي زاد 0.7 % إلى 625.20 نقطة، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب القطاعات بارتفاعها 2.4 %.



وقفز سهم (إس. تي ⁠مايكروإلكترونيكس) 9.8 % إلى 65.1 يورو، وهو أعلى مستوى منذ أيلول 2000، بعد رفع أهداف الإيرادات لأعمالها في مجال مراكز البيانات، ما يشير إلى طلب قوي بفضل ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي.



وارتفعت أسهم أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل سهمي إنفينيون وشنايدر إلكتريك اللذين صعدا 5.2 % و2.4 % على الترتيب.



ومن المتوقع أن يظهر تقرير عن تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، ارتفاع أسعار المستهلكين 3.2 % في أيار ⁠على أساس سنوي مقارنة بالشهر السابق.



ووفقاً لبيانات من مجموعة بورصات لندن، يتوقع المتعاملون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ⁠عندما يجتمع الأسبوع المقبل.