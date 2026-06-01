ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم

‏ ‏نيويورك-سانا‏

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً أكثر من 2% في التعاملات المبكرة اليوم ‏الإثنين، في ظل ترقب الأسواق ‏لتقارير حول التوغلات الإسرائيلية في جنوب ‏لبنان، ومحادثات بين الولايات المتحدة، وإيران.‏

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت، ‏ارتفعت ‏أكثر من 93 ‏دولاراً للبرميل، مع افتتاح ‏الأسواق في هذا الأسبوع، بينما انخفضت العقود الآجلة ‏للنفط الأميركي بنحو 90 دولاراً للبرميل‎.‎

يذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت الخميس الماضي، أن ‏مخزونات ‏النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية انخفضت ‏مع ارتفاع ‏الطلب من المصافي والمستهلكين وتراجع التصدير 1.16 مليون ‏برميل يومياً ‏ليصل إلى 4.4 ملايين برميل يومياً.‏