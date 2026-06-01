نيويورك-سانا
سجلت أسعار النفط ارتفاعاً أكثر من 2% في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، في ظل ترقب الأسواق لتقارير حول التوغلات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ومحادثات بين الولايات المتحدة، وإيران.
وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت، ارتفعت أكثر من 93 دولاراً للبرميل، مع افتتاح الأسواق في هذا الأسبوع، بينما انخفضت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنحو 90 دولاراً للبرميل.
يذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت الخميس الماضي، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية انخفضت مع ارتفاع الطلب من المصافي والمستهلكين وتراجع التصدير 1.16 مليون برميل يومياً ليصل إلى 4.4 ملايين برميل يومياً.
ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم
نيويورك-سانا