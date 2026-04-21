المركزي السوري والبنك الدولي يبحثان التعاون لتعزيز إدارة الاحتياطي والذهب



دمشق-سانا

‏بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، مع فريق إدارة الأصول والخدمات الاستشارية واستشارات الاحتياطيات في البنك الدولي برئاسة كاتارزينا كروسيا، آفاق التعاون الفني وسبل تعزيز قدرات القطاع المصرفي، في ظل التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها سوريا مؤخراً.

‏وقال الحصرية عبر صفحته ع الفيسبوك اليوم الثلاثاء: إنه جرى الاتفاق على تقديم مساعدة فنية متخصصة تستهدف قسم إدارة الاحتياطي والذهب في المصرف المركزي، وذلك بدعم من برنامج مخصص لدى البنك الدولي يهدف إلى تطوير البنية المؤسسية وتعزيز الكفاءة في إدارة الأصول والاحتياطيات والذهب.

‏وأشار الحاكم الحصرية، إلى أن المتغيرات الراهنة ولا سيما رفع العقوبات، تتيح الفرص لإعادة تنشيط الاستثمار وتحسين إدارة الاحتياطيات والذهب لدى المصرف المركزي، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد بداية لمسار إصلاحي من شأنه تعزيز الاستقرار المالي، ودعم جهود إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

‌‏وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، بحث أمس مع حاكم البنك المركزي النمساوي مارتن كوخر في العاصمة فيينا استعادة العلاقات المالية بين البلدين، واستئناف الحوالات المالية.

