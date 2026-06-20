معرض “فود إكسبو 2026” ينطلق غداً بدمشق

دمشق-سانا

تنطلق يوم غد الأحد في مدينة المعارض بدمشق فعاليات الدورة الـ21 للمعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2026″، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، ويستمر خمسة أيام.

ويشارك في المعرض الذي تنظمه مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية، أكثر من 300 شركة من سوريا وعدد من الدول العربية والأجنبية، منها تركيا والإمارات والسعودية والأردن وقطر ولبنان وماليزيا والصين والهند وأوكرانيا وغيرها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة المنظمة للمعرض غياث الشماع، في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت، أن المعرض أثبت حضوره المحلي والعربي والدولي كمعرض سوري متخصص في الصناعات الغذائية على مستوى المنطقة والعالم العربي، ويشهد هذا العام مشاركة أكبر لجهة عدد الشركات والمساحة منذ انطلاقته الأولى.

ولفت الشماع إلى أن المعرض أصبح محطة لترويج المنتجات الغذائية والصادرات التي تعتمد على قيم مضافة للمنتجات الزراعية بقسميها النباتي والحيواني، والابتكارات الجديدة في مجال الأغذية المصنعة التي أصبحت عنوان نجاح الشركات العالمية.

وبين الشماع أنه تم توجيه دعوات لرجال الأعمال في عدد من الدول العربية والإقليمية، إلى جانب الدعوات الموجهة لرجال الأعمال السوريين لزيارة المعرض، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وإقامة الشراكات مع العارضين، وعقد الصفقات، ما يساعد في تطوير القدرات الإنتاجية للشركات وتسويق المنتجات محلياً، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتشمل اختصاصات المعرض: الزيوت والدهون الغذائية، والمعجنات والمعكرونة والحبوب، وأغذية الأطفال، والمعلبات والكونسروة، والآيس كريم ومنتجاته، والألبان والأجبان ومنتجاتها، والمنتجات السكرية والحلويات، والمواد الأولية للصناعات الغذائية، والقهوة والشاي والأعشاب، واللحوم ومنتجاتها، والمياه المعدنية والغازية والعصائر، والدواجن والأسماك ومنتجاتها، وآلات التعبئة والتغليف وموادها.