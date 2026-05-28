بكين وواشنطن تضعان ترتيبات لتنفيذ اتفاق خفض الرسوم الجمركية قريباً

بكين-سانا
أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وواشنطن تعملان على وضع ترتيبات محددة لتنفيذ اتفاق يتعلق بالتعريفات الجمركية، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ قريباً.
وقال المتحدث باسم الوزارة خه يا دونغ، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس نقلته “شينخوا” إن الفريقين الاقتصادي والتجاري في البلدين سيواصلان التواصل الوثيق بشأن قضايا الرسوم الجمركية وتعزيز تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها.
وأوضح أن الجانبين أجريا تبادلات معمقة بشأن ملف التعريفات الجمركية، في ظل التوجيهات الصادرة عن قيادتي البلدين، مشيراً إلى اتفاق مبدئي على مناقشة إطار متبادل لخفض الرسوم على منتجات بقيمة لا تقل عن 30 مليار دولار لكل طرف.
وأكد المتحدث أن الصين تأمل بأن تفي الولايات المتحدة بتعهداتها وأن توفر الظروف الملائمة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ متواصلة من أكبر اقتصادين في العالم لاحتواء التوترات التجارية التي انعكست على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتبادل التجاري الدولي.