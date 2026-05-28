بكين وواشنطن تضعان ترتيبات لتنفيذ اتفاق خفض الرسوم الجمركية قريباً

بكين-سانا‌‎

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وواشنطن تعملان على وضع ترتيبات محددة لتنفيذ اتفاق يتعلق بالتعريفات ‏الجمركية، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ قريباً‎.‎

وقال المتحدث باسم الوزارة خه يا دونغ، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس نقلته “شينخوا” إن الفريقين الاقتصادي ‏والتجاري في البلدين سيواصلان التواصل الوثيق بشأن قضايا الرسوم الجمركية وتعزيز تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل ‏إليها‎.‎

وأوضح أن الجانبين أجريا تبادلات معمقة بشأن ملف التعريفات الجمركية، في ظل التوجيهات الصادرة عن قيادتي البلدين، ‏مشيراً إلى اتفاق مبدئي على مناقشة إطار متبادل لخفض الرسوم على منتجات بقيمة لا تقل عن 30 مليار دولار لكل طرف‎.‎

وأكد المتحدث أن الصين تأمل بأن تفي الولايات المتحدة بتعهداتها وأن توفر الظروف الملائمة لتوسيع التعاون الاقتصادي ‏والتجاري بين الجانبين‎.‎

وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ متواصلة من أكبر اقتصادين في العالم لاحتواء التوترات التجارية التي انعكست على ‏الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتبادل التجاري الدولي‎.‎