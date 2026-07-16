غرام الذهب عيار 21 ينخفض 200 ليرة في السوق السورية‎ ‎

QLa0xDlZ ذهب غرام الذهب عيار 21 ينخفض 200 ليرة في السوق السورية‎ ‎

‎دمشق-سانا‌‎

انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً اليوم الخميس، في السوق السورية بمقدار ‌‏200 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله عصر أمس الأربعاء.
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ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة‏، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏‌‏15000 ليرة سورية للمبيع، 14700 ليرة ‏للشراء. ‎
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وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12850 ليرة سورية ‏للمبيع، و12550 ‏ليرة للشراء‎.
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وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4023 دولاراً منخفضاً بنسبة 0.90٪.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ ‌‏12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن ‏الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن ‏إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على ‏آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات‎. ‎

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