غرام الذهب عيار 21 ينخفض 200 ليرة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا
انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً اليوم الخميس، في السوق السورية بمقدار 200 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله عصر أمس الأربعاء.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15000 ليرة سورية للمبيع، 14700 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12850 ليرة سورية للمبيع، و12550 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4023 دولاراً منخفضاً بنسبة 0.90٪.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.