الذهب يرتفع من أدنى مستوى سعري يسجله خلال شهر

واشنطن-سانا

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً من أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، وسط تقييم المستثمرين للهدنة الهشة في الشرق الأوسط والتأثير المحتمل للصراع على التضخم وأسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز، أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 4566.79 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الـ31 من آذار في الجلسة السابقة.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحداً بالمئة إلى 4577.60 دولاراً للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 73.53 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين اثنين بالمئة إلى 1984.55 دولاراً، وزاد البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 1515.05 دولاراً.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول التي تدر عائداً أكثر جاذبية، مما يضعف الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائداً.