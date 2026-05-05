تقديرات بإنتاج نحو 100 ألف طن من القمح و30 ألف طن من الشعير بدرعا

درعا-سانا

أظهرت الجولات الحقلية لاتحاد فلاحي درعا على حقول القمح والشعير، نتائج إيجابية مبشرة رغم الأحوال الجوية السائدة الآن، والعاصفة الرعدية المحملة بحبات البرد والتي اجتاحت بعض الحقول في الثلث الأخير من شهر نيسان الماضي.

وذكر رئيس اتحاد فلاحي درعا فؤاد الحريري في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن تقديرات محصول القمح في الموسم الزراعي الحالي تصل إلى 100 ألف طن، والشعير إلى 30 ألف طن، على ضوء المعطيات الأولية.

وأضاف: إن الموسم الزراعي الحالي مبشر رغم التحديات الجوية، آملاً في الحصول على إنتاج عال، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز الأمن الغذائي لسوريا.

وحسب إحصائية مديرية الزراعة فقد بلغت المساحة المزروعة بالقمح المروي في درعا خلال الموسم الزراعي الحالي 10584 هكتاراً، وبالقمح البعل 78059 هكتاراً، وبمحصول الشعير 35721 هكتاراً.