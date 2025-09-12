36 شاحنة مساعدات قطرية وأردنية تدخل سوريا عبر معبر نصيب الحدودي

درعا-سانا

دخلت اليوم عبر معبر نصيب الحدودي بمحافظة درعا قافلة مساعدات إغاثية مقدمة من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية محملة بمواد غذائية وطبية، تمهيداً لنقلها عبر الهلال الأحمر العربي السوري وتوزيعها في محافظة السويداء، وعلى الأسر المقيمة في مراكز الإيواء في درعا.

وذكر مصدر في فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا في تصريح لمراسلة سانا أن القافلة تضم 36 شاحنة 10 شاحنات منها محملة بالطحين و10 محملة بالمواد الطبية مخصصة لأهالي السويداء بالإضافة إلى 16 شاحنة أخرى محملة بالمواد الغذائية ستتوجه إلى مستودعات مدينة إزرع بريف درعا.

وأعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أمس تسيير قافلتي مساعدات أردنية وقطرية إلى سوريا في إطار جهدٍ عربي مشترك لمد يد العون والمساعدة لها في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي خلفتها الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء.