الوكالة الدولية للطاقة تعلن استعدادها للإفراج عن احتياطيات نفطية إضافية

باريس-سانا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الأربعاء، استعدادها للإفراج عن كميات إضافية من الاحتياطيات النفطية، في حال استدعت الظروف ذلك، وسط اضطرابات متزايدة تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

ونقلت فرانس برس عن المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول قوله: “ما زالت هناك كميات كبيرة من النفط في مخزوناتنا.. 80 في المئة، وإن لزم الأمر، مستعدون للمضي قدما في الإفراج عنها”، معرباً عن أمله في عدم الاضطرار إلى ذلك.

ويأتي هذا التطور في ظل تداعيات إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب الامريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وتعطل حركة الملاحة فيه، ما تسبب باضطراب واسع في أسواق الطاقة، نظراً لأهمية الممر البحري في نقل النفط والغاز عالمياً، بعد تحوله إلى منطقة شبه مشلولة نتيجة التوترات العسكرية في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الأول الإثنين، عن إجراء محادثات بناءة مع إيران، مشيراً إلى أنه أجّل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية لخمسة أيام، حيث كان هدد بضربها إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز.