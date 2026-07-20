الغاز تحت ضغط هرمز.. لماذا تضاعفت أسعاره بينما ارتفع النفط 20%؟

عواصم-سانا‏

لم تنعكس تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية بصورة متساوية على أسواق الطاقة، إذ سجلت أسعار الغاز ‏ارتفاعات تفوق بكثير مكاسب النفط، رغم تأثر السلعتين بالتوترات الجيوسياسية وممرات الإمداد ذاتها.‏

ويكشف هذا التفاوت عن هشاشة سوق الغاز العالمية، في ظل اعتمادها الكبير على النقل البحري، ومحدودية المسارات ‏البديلة، فضلاً عن حاجة الدول المستوردة إلى تأمين كميات كبيرة خلال فترة قصيرة لإعادة بناء مخزوناتها قبل فصل ‏الشتاء.‏

ووفق تقرير لوكالة بلومبرغ، اليوم الإثنين، تضاعفت أسعار الغاز الأوروبية تقريباً مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الحرب، ‏بينما ارتفعت أسعار النفط بنحو 20 بالمئة فقط.‏

وتجاوز سعر الغاز المرجعي الأوروبي في مركز «تي تي إف» الهولندي 55 يورو لكل ميغاواط ساعي، مقابل نحو 30 ‏يورو قبل بدء الضربات، فيما بقي خام برنت دون مستوى 90 دولاراً للبرميل، مقارنة بنحو 70 دولاراً قبل اندلاع الحرب.‏

سباق على الإمدادات

ترى بلومبرغ أن ارتفاع أسعار الغاز لا يعود فقط إلى نقص الإمدادات، وإنما إلى حاجة الدول المستوردة إلى شراء كميات ‏كبيرة خلال مدة زمنية محدودة، ما أشعل المنافسة بين أوروبا وآسيا على الشحنات المتاحة.‏

وقالت الخبيرة في أسواق الغاز لدى مركز سياسات الطاقة في جامعة كولومبيا آن صوفي كوربو: إن أسواق النفط دخلت ‏الأزمة في وضع أقل توتراً، وسط توقعات بوجود فائض في المعروض، في حين كانت سوق الغاز تعاني ضغوطاً مسبقة بعد ‏شتاء استنزف جانباً كبيراً من مخزونات أوروبا.‏

هرمز عقدة أساسية أمام الغاز

تختلف قدرة سوق الغاز على امتصاص الصدمات عن سوق النفط بسبب محدودية البدائل اللوجستية. ‏

وأشارت بلومبرغ إلى أن قطر والإمارات لا تملكان خطوط أنابيب بديلة قادرة على تجاوز مضيق هرمز بالنسبة إلى ‏صادرات الغاز الطبيعي المسال، خلافاً للنفط الذي يمكن نقل جزء من صادراته عبر مسارات بديلة، من بينها خط أنابيب ‏شرق-غرب السعودي إلى البحر الأحمر، وخط أبوظبي إلى الفجيرة.‏

ويعتمد الغاز الطبيعي المسال بدرجة أساسية على النقل البحري، وفق خبراء الطاقة، ما يجعل أي اضطراب في الممرات ‏البحرية ينعكس سريعاً على الأسعار، وخصوصاً في ظل تنامي اعتماد أوروبا على الواردات لتعويض تراجع الإمدادات ‏الروسية خلال السنوات الماضية.‏

أضرار المنشآت تزيد المخاوف

تفاقمت مخاوف الأسواق بعد تعرض منشآت للغاز الطبيعي المسال في قطر لأضرار خلال التصعيد، ما أثر على جزء من ‏القدرة التصديرية للدوحة.‏

ونقلت بلومبرغ عن مسؤولين في قطاع الطاقة قولهم: إن إصلاح بعض منشآت التسييل المتضررة قد يستغرق وقتاً طويلاً، ‏ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط على الإمدادات خلال المرحلة المقبلة.‏

وتعد قطر من كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وتعتمد دول أوروبية وآسيوية عديدة على شحناتها لتلبية جزء ‏أساسي من احتياجاتها من الطاقة.‏

أوروبا تسابق الشتاء

وتواجه أوروبا تحدياً إضافياً يتمثل في انخفاض مستويات التخزين مقارنة بالسنوات السابقة، مع حاجتها إلى رفع المخزونات ‏إلى نحو 80 بالمئة قبل حلول فصل الشتاء.‏

وبحسب بيانات أوردتها بلومبرغ، بلغت نسبة امتلاء مرافق التخزين الأوروبية نحو 55 بالمئة، وهي دون المتوسط المسجل ‏في الفترة نفسها خلال الأعوام الماضية، بعدما أدى الشتاء البارد إلى استنزاف جانب كبير من الاحتياطيات.‏

وأوضحت آن-صوفي كوربو، الخبيرة بأسواق الغاز في مركز جامعة كولومبيا لسياسات الطاقة، أن موجات الحر خلال ‏الصيف رفعت الطلب على الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، بالتزامن مع زيادة الاستهلاك في آسيا لتشغيل أجهزة التكييف، ‏ما ضاعف المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال.‏

آسيا تدخل المنافسة

لا تقتصر ضغوط الإمدادات على أوروبا، إذ تواجه الأسواق الآسيوية تحديات مماثلة مع ارتفاع الطلب، ولا سيما في الدول ‏التي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغاز المسال القادمة من منطقة الخليج.‏

ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، يشكل الغاز الطبيعي المسال عنصراً أساسياً في مزيج الطاقة لعدد من الاقتصادات ‏الآسيوية، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط عاملاً سريع التأثير في الأسعار العالمية.‏

النفط أكثر قدرة على امتصاص الصدمات

وفي المقابل، أظهرت سوق النفط مرونة أكبر في مواجهة الاضطرابات، مستفيدة من وجود مخزونات استراتيجية عالمية، ‏وتعدد مسارات النقل، وقدرة بعض المنتجين على زيادة الإمدادات عند الحاجة.‏

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن أسواق النفط تمتلك أدوات استجابة أكثر تنوعاً مقارنة بالغاز، الذي يتطلب بنية تحتية ‏معقدة تشمل محطات التسييل والناقلات ومحطات إعادة التحويل إلى الحالة الغازية.‏

ويعكس اتساع الفجوة بين تحركات أسعار النفط والغاز اختلافاً جوهرياً في طبيعة السوقين، إذ يستطيع النفط الاستفادة من ‏المخزونات والطرق البديلة، بينما يبقى الغاز أكثر حساسية لأي اضطراب في منشآت التصدير أو ممرات الملاحة، وفي ‏مقدمتها مضيق هرمز.‏