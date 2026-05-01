الذهب يتجه لخسارة أسبوعية وسط مخاوف تضخمية مدفوعة بارتفاع النفط

لندن-سانا

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تصاعد المخاوف من التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، وما يثيره ذلك من ضبابية حول مسار أسعار الفائدة عالمياً.

وحسب وكالة رويترز، لم يطرأ تغير يُذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، حيث سجل 4622.41 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن كان قد ارتفع بأكثر من 2 بالمئة في الجلسة السابقة، إلا أنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنحو 1.8 بالمئة.

في المقابل، صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 4635.10 دولاراً.

وجاءت تحركات الذهب في وقت قفزت فيه أسعار النفط، إذ تجاوز خام برنت مستوى 126 دولاراً للبرميل، وهو الأعلى منذ أربع سنوات، قبل أن يتراجع لاحقاً، وسط توترات جيوسياسية متصاعدة في مضيق هرمز.

كما زادت حالة الترقب في الأسواق بعد قرارات عدد من البنوك المركزية، بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك عقب خطوات مماثلة من مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 0.8 بالمئة إلى 74.34 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1987.55دولاراً، فيما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1528.39دولاراً.