وزير المالية: التحول الرقمي ضرورة حتمية للتنمية ومكافحة الفساد

دمشق-سانا

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن التحول الرقمي في سوريا لم يعد خياراً أو ترفاً، بل أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أنه يشكل القاسم المشترك في استراتيجيات مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح الوزير برنية، في تصريح لـ سانا خلال زيارته معرض “سيريا هايتك” على أرض مدينة المعارض بدمشق، أن التحول الرقمي يمثل أداة أساسية لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، والحد من الفساد، إضافة إلى دوره في خلق فرص عمل جديدة وبناء الثقة بالاقتصاد الوطني.

وبين الوزير برنية أن وزارة المالية تضع التحول الرقمي في صلب استراتيجيتها، من خلال العمل على رقمنة الخدمات المالية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يتيح إنجاز المعاملات إلكترونياً دون الحاجة إلى التنقل أو المعاناة مع الروتين الإداري.

وأشار برنية إلى أن رقمنة الخدمات تسهم بشكل مباشر في تقليص مظاهر الفساد والرشوة، والحد من دور الوسطاء، فضلاً عن تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المواطن في التعامل مع المؤسسات الحكومية.

دعم المشاريع الريادية

بين الوزير برنية أن الحكومة تتجه لتقديم تسهيلات وإعفاءات تشجيعية للشركات الناشئة، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مشدداً على أهمية تمكين الشباب الذين يمتلكون أفكاراً إبداعية، سواء كانوا خريجين أو طلاباً، من تحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى تجربة وزارة المالية بتطوير “منصة الموازنة” الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة العام الماضي في جناحها بمعرض دمشق الدولي، وتم الاعتماد فيها على مجموعة من الشباب الجامعيين والخريجين الجدد بدلاً من الشركات الكبرى، ما يعكس توجه الوزارة لدعم الكفاءات المحلية ومنحها الفرصة للمساهمة في المشاريع الوطنية.

وأكد وزير المالية أن نجاح سوريا في المرحلة المقبلة يرتبط بشكل وثيق بقدرتها على تبني التحول الرقمي وتعزيز بيئة الابتكار، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة لدعم ريادة الأعمال التقنية وتمكين الشباب من تأدية دور محوري في بناء الاقتصاد الوطني.

وفي الـ 28 من نيسان الجاري، انطلقت فعاليات الدورة الـ 12 من معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك”، الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات وشركة “المبدعون” للمعارض والمؤتمرات برعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.

ويستمر معرض “سيريا هايتك” حتى يوم غد الأول من أيار، بمشاركة 150 شركة تمثل 345 علامة تجارية من 45 دولة عربية وأجنبية، تتوزع على نحو 136 جناحاً.