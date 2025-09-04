اتفاق تجاري بين شركتين سورية وجزائرية في معرض دمشق الدولي لتعزيز التبادل الاقتصادي

دمشق-سانا

وقعت شركة “آزاد خير” التجارية السورية مع شركة “ديدو” الجزائرية المتخصصة في إنتاج وتوزيع الحلويات على هامش فعاليات الدورة الـ62 لمعرض دمشق الدولي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين الشركتين.

وتنص المذكرة على استيراد حاويات من مادة “الجيلاتين” التي تستخدم في صناعة العديد من المنتجات الغذائية إلى جانب استيراد أصناف من حلويات “الجلاكسي من الجزائر”.

وأكد السفير الجزائري في دمشق عبد القادر قاسمي الحسني الذي حضر التوقيع في تصريح له أن هذه المذكرة تمثل خطوة أولى على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سورية والجزائر، مشيداً بالتنظيم المميز لمعرض دمشق الدولي وتنوع أجنحته، معبراً عن تقديره لدعم الحكومة السورية لتذليل العقبات أمام إبرام مثل هذه الاتفاقيات.

من جانبه، أشار المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، محمد حمزة، في تصريح مماثل إلى أن المعرض يعد منصة حيوية لعقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مع توقع المزيد من الشراكات الاقتصادية بين البلدين خلال الأيام القادمة، ما يعزز آفاق التعاون المشترك ويفتح فرصاً جديدة للعلاقات الاقتصادية.



حضر توقيع الاتفاقية مسؤول البعثة الجزائرية بوعلام بوعظمة وعدد من المعنيين في المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية.

ويشارك في الدورة الـ62 لمعرض دمشق الدولي نحو 800 شركة محلية وعربية وأجنبية إلى جانب تمثيل رسمي من 44 دولة، ما يعكس أهمية هذه التظاهرة الاقتصادية والثقافية على الصعيدين المحلي والدولي.