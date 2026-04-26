مباحثات سورية فرنسية حول إعادة فتح حساب المصرف المركزي في فرنسا

دمشق-سانا

بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مع السفير الفرنسي بدمشق جان باتيست فايفر، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر المصرف بدمشق، مسألة إعادة فتح حساب مصرف سوريا المركزي في فرنسا، لما لذلك من أهمية في تسهيل العمليات المالية وتعزيز قنوات التواصل المصرفي مع المؤسسات الأوروبية.

وناقش الجانبان أيضاً، آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين سوريا وفرنسا، وخاصة في المجالات الاقتصادية والمالية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك.

وأكد الحصرية حرص المركزي على توسيع علاقاته الخارجية واستعادة حضوره في النظام المالي الدولي، فيما أعرب السفير الفرنسي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع سوريا وتطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.

‏وكان حاكم المصرف المركزي بحث في شباط الماضي، مع وفد فرنسي برئاسة آن إيزامبير، نائبة مدير الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في لبنان وسوريا، عدداً من المشاريع المشتركة في المجالات المالية والمصرفية.