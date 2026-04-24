غولدمان ساكس: تعافٍ تدريجي لنفط الخليج مرهون بإعادة فتح مضيق هرمز

واشنطن-سانا

رجّحت مؤسسة “غولدمان ساكس” الأمريكية للخدمات المالية والاستثمارية أن يشهد إنتاج النفط في دول الخليج العربي تعافياً تدريجياً خلال أشهر قليلة في حال إعادة فتح مضيق هرمز، واستعادة انسيابية حركة الملاحة فيه بشكل كامل.

وفي تقرير صدر اليوم الجمعة ونشرته شبكة “سي إن إن”، تبيّن “غولدمان ساكس” أن نحو 14.5 مليون برميل يومياً من إنتاج النفط الخام الخليجي خرج من السوق خلال نيسان الجاري، وهو ما يعادل 57 % من مستويات ما قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.

تراجع بسبب الإغلاقات الاحترازية

وأوضحت “غولدمان ساكس” أن هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى إجراءات احترازية وإدارة المخزون، وليس إلى أضرار مباشرة في الحقول النفطية، مرجحة أن تسهم القدرات الإنتاجية الاحتياطية في السعودية والإمارات في تسريع وتيرة التعافي، شريطة استقرار الأوضاع الأمنية، ومنع أي هجمات جديدة على البنية التحتية النفطية.

تحديات لوجستية وفنية

ونظراً للتداعيات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي بدأت في ال 28 شباط الماضي، فإن عوامل عدة قد تحدّ من سرعة التعافي، وفقاً لمؤسسة “غولدمان ساكس”.

انخفاض عدد ناقلات النفط الفارغة المتاحة في الخليج العربي بنسبة 50% يعتبر أحد هذه العوامل، إضافة إلى احتمال تراجع تدفقات بعض الآبار نتيجة توقفها لفترات طويلة، ما يستدعي أعمال صيانة قبل استعادة الإنتاج الكامل.

تباين في قدرات التعافي

تقرير” غولدمان ساكس” أوضح أيضاً أن وتيرة التعافي تختلف بين الدول المنتجة، مرجحاً أن تكون السعودية الأسرع في استعادة مستوياتها الإنتاجية.

وتشير تقديرات صادرة عن جهات دولية إلى إمكانية استعادة دول الخليج نحو 70 % من الإنتاج المفقود خلال ثلاثة أشهر، و88 % خلال ستة أشهر، بينما حذّرت “غولدمان ساكس” من أن استمرار إغلاق المضيق لفترة طويلة قد يؤدي إلى أضرار دائمة في الإمدادات النفطية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء الماضي تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد انتهاء الهدنة التي أُعلن عنها قبل نحو أسبوعين.