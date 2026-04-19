الذهب يرتفع 500 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 500 ليرة جديدة في السوق السورية اليوم الأحد، عن السعر الذي سجله أمس السبت.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، ليصل إلى 17800 ليرة مبيعاً، و17400 ليرة شراءً.

كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 15250 ليرة مبيعاً، و14800 ليرة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم الأحد، 4830 دولاراً.

يذكر أن سعر الذهب عيار 21 قيراطاً بلغ أمس 17300 ليرة مبيعاً، و16900 ليرة شراءً، كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14850 ليرة مبيعاً، و14450 ليرة شراءً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

