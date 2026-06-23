تزايد بطيء في عبور الناقلات لمضيق هرمز دون تغير ملموس في الأسعار

لندن-سانا‏

أظهرت بيانات قطاع الشحن أن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز زادت ببطء أمس ‏الإثنين، ‌إلا أن حالة الضبابية المحيطة بنتائج محادثات الولايات المتحدة وإيران أبقت على ‏مخاطر الحرب لعبور المضيق دون تغير يذكر مقارنة بالأسبوع الماضي‎.‎

ونقلت “رويترز” عن خدمة “ذا إنشورر” المتخصصة في تغطية أخبار قطاع التأمين ‏والتابعة لها، عن مصادر في السوق اليوم الثلاثاء، قولها: “إن بيانات قطاع الشحن أظهرت ‏عبور عدة ناقلات نفط وغاز طبيعي مسال من مضيق هرمز”.

وذكر مصدر كبير في ⁠السوق، أن مركز المعلومات البحرية المشترك خفض مستوى ‏التهديد المتصور في مضيق هرمز، لكنه أضاف إن هذه الإرشادات لا تتماشى مع نصائح ‏أخرى تلقاها ⁠بشأن طبيعة التهديدات الأمنية‎.‎

وأفاد المصدر، بأن خفض المركز لمستوى التهديد حدث “على الأرجح نتيجة ضغط ‏سياسي، حتى يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تفي بالتزاماتها في مذكرة التفاهم‎”.

وكانت بيانات شحن، أظهرت أمس الإثنين، أن أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال تابعة ‏لقطر توجهت إلى مضيق هرمز، رغم تباطؤ حركة الملاحة في الممر البحري الحيوي ‏عقب إعلان إيران إعادة إغلاقه جزئياً مطلع الأسبوع‎.‎

ويأتي عبور الناقلات القطرية بعد ساعات من إعلان قطر وباكستان أمس تحقيق نتائج ‏إيجابية وبناءة، في ختام أعمال الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين واشنطن ‏وطهران في مدينة لوسيرن السويسرية‎.‎