تزايد بطيء في عبور الناقلات لمضيق هرمز دون تغير ملموس في الأسعار

لندن-سانا
أظهرت بيانات قطاع الشحن أن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز زادت ببطء أمس الإثنين، إلا أن حالة الضبابية المحيطة بنتائج محادثات الولايات المتحدة وإيران أبقت على مخاطر الحرب لعبور المضيق دون تغير يذكر مقارنة بالأسبوع الماضي.
ونقلت “رويترز” عن خدمة “ذا إنشورر” المتخصصة في تغطية أخبار قطاع التأمين والتابعة لها، عن مصادر في السوق اليوم الثلاثاء، قولها: “إن بيانات قطاع الشحن أظهرت عبور عدة ناقلات نفط وغاز طبيعي مسال من مضيق هرمز”.
وذكر مصدر كبير في السوق، أن مركز المعلومات البحرية المشترك خفض مستوى التهديد المتصور في مضيق هرمز، لكنه أضاف إن هذه الإرشادات لا تتماشى مع نصائح أخرى تلقاها بشأن طبيعة التهديدات الأمنية.
وأفاد المصدر، بأن خفض المركز لمستوى التهديد حدث “على الأرجح نتيجة ضغط سياسي، حتى يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تفي بالتزاماتها في مذكرة التفاهم”.
وكانت بيانات شحن، أظهرت أمس الإثنين، أن أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال تابعة لقطر توجهت إلى مضيق هرمز، رغم تباطؤ حركة الملاحة في الممر البحري الحيوي عقب إعلان إيران إعادة إغلاقه جزئياً مطلع الأسبوع.
ويأتي عبور الناقلات القطرية بعد ساعات من إعلان قطر وباكستان أمس تحقيق نتائج إيجابية وبناءة، في ختام أعمال الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وطهران في مدينة لوسيرن السويسرية.