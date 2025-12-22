ارتفاع أسعار الذهب والفضة والنفط في السوق العالمية

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية اليوم، مستفيدة من بيانات عمل أميركية ضعيفة وقراءة تضخم أقل من التوقعات، ما عزز الرهانات على أن مجلس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض معدلات الفائدة الشهر القادم.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” أن الذهب صعد في المعاملات الفورية بنحو 1.3 بالمئة ليلامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4398.12 دولاراً للأونصة، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.02 بالمئة إلى 4432.20 دولاراً للأونصة.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 3.2 بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 69.29 دولاراً للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 2.6 بالمئة إلى 2028.34 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاماً، كما زاد البلاديوم 3.8 بالمئة إلى 1772.74 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوياته منذ نحو ثلاثة أعوام.

إلى ذلك صعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 بالمئة، إلى 61.00 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8 بالمئة، إلى 56.99 دولاراً للبرميل.

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد تراجعا بنحو 1 بالمئة الأسبوع الماضي، بعد انخفاضهما بنحو 4 بالمئة في الأسبوع الذي بدأ في الثامن من الشهر الجاري.