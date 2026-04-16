الذهب ينخفض 400 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية للمرة الثانية، اليوم الخميس، بمقدار 400 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله ظهر اليوم.

وحسب النشرة المسائية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17300 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و 16900 ليرة جديدة شراءً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14850 ليرة جديدة مبيعاً، و 14450 ليرة جديدة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4804 دولارات، مرتفعاً بنسبة 0.15%.

يذكر أن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، سجل في نشرته الصباحية 17700 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و17300 ليرة جديدة شراءً.

وأما سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً بلغ 15150 ليرة جديدة مبيعاً، و14750 ليرة جديدة شراءً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.