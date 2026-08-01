سعر الذهب ينخفض 100 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏

دمشق-سانا ‏

انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم ‏السبت بمقدار 100 ليرة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله أول أمس ‏الخميس. ‏

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ‏بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 14800 ليرة سورية ‏للمبيع، و14500 ليرة ‏للشراء. ‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12650 ليرة سورية ‏للمبيع، و12350 ‏ليرة للشراء. ‏

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4042 دولاراً. ‏

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ ‌‏12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن ‏الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن ‏إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على ‏آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات. ‏