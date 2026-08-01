سعر الذهب ينخفض 100 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏

دمشق-سانا
انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم السبت بمقدار 100 ليرة، مقارنةً بسعره الذي سجله أول أمس الخميس.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 14800 ليرة سورية للمبيع، و14500 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12650 ليرة سورية للمبيع، و12350 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4042 دولاراً.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.