“حسياء” بحمص تطرح 76 مقسماً صناعياً للاكتتاب لتوسيع الاستثمار والنشاط الإنتاجي

حمص-سانا

طرحت إدارة المدينة الصناعية في حسياء بحمص، 76 مقسماً صناعياً للاكتتاب، وذلك في إطار تعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع النشاط الإنتاجي داخل المدينة.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن المقاسم المطروحة تتوزع على قطاعات صناعية متعددة تشمل الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية، وبمساحات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الاستثمارات، بدءاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشاريع الكبرى والصناعات الثقيلة.

وأكدت الوزارة أن هذا الطرح يأتي استجابةً للطلب المتزايد على المقاسم الصناعية، وانسجاماً مع توجهات الإدارة الهادفة إلى تنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية المستدامة، ورفع مستويات الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة.

وكانت المدينة الصناعية في حسياء بحمص، أجرت نهاية العام الماضي مزاداً علنياً للمرة الأولى لبيع المقاسم المُلغى تخصيصها في المناطق الهندسية، والنسيجية، والكيميائية والغذائية، بمشاركة عدد من المستثمرين، وذلك في إطار تعزيز الاستثمار الصناعي، وتوفير فرص جديدة للمستثمرين.