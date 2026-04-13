الأسواق الأمريكية تتراجع تحت ضغط حصار واشنطن للموانئ الإيرانية

واشنطن-سانا

افتتحت البورصات الأمريكية تعاملات اليوم الإثنين على انخفاض ملحوظ، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب فشل المحادثات الأمريكية–الإيرانية مطلع الأسبوع، وبدء الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، في خطوة أعادت أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل وأثارت موجة قلق واسعة في الأسواق.

وفق ما نقلته قناة الجزيرة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي عند الافتتاح بـ198.4 نقطة، أي بنسبة 0.41%، ليصل إلى 47718.21 نقطة، فيما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 10.4 نقاط أو 0.15% مسجلاً 6806.47 نقاط. كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 53.7 نقطة أو 0.23% إلى 22849.23 نقطة،

وجاءت هذه التراجعات بعد بدء القيود الأمريكية على الوصول إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وهو تطور أعاد إلى الواجهة مخاوف المستثمرين من اضطرابات الإمدادات النفطية وعودة التقلبات الحادة في الأسواق.

وكانت الأسهم الأمريكية قد استفادت خلال الأيام الماضية من آمال التوصل إلى تهدئة عبر محادثات باكستانية، إلا أن بدء الحصار الأمريكي دفع الأسواق إلى إعادة تسعير المخاطر وفق سيناريو أكثر حذراً.

وتواجه الأسواق العالمية مجدداً خطر اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية–الأمريكية مع إيران، بعد أسبوع من هدنة هشة ساهمت في تهدئة أسعار النفط ودعم الأسهم مؤقتاً..