صعود الدولار بعد فشل محادثات المفاوضات الأمريكية الإيرانية

لندن-سانا

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيسية أخرى في تعاملات طفيفة مساء اليوم الأحد، إذ سعى المستثمرون بشراء العملة الأمريكية إلى ملاذ آمن نسبياً ‌بعدما خلت مفاوضات مطولة بين واشنطن وطهران من أي اتفاق، ما أغرق الأسواق في ضبابية للأسبوع السابع على التوالي.

وارتفع الدولار مع بدء تعاملات الأسواق الآسيوية، ما أدى إلى انخفاض اليورو 0.53 بالمئة إلى 1.1663 دولاراً، بينما صعدت العملة الأمريكية 0.1 بالمئة مقابل نظيرتها اليابانية إلى 159.43 ين.

وأعلنت الولايات المتحدة وإيران في ‌السابع ⁠من نيسان وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، وهو ما لاقى ترحيباً في البداية من المستثمرين الذين باعوا النفط وأعادوا استثمار جزء من رؤوس أموالهم في أصول عالية المخاطر مثل الأسهم، إلا أن المخاوف ⁠حيال هشاشة الاتفاق دفعت لاحقاً إلى التراجع عن بعض هذه الصفقات.