تراجع وول ستريت بعد اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

نيويورك-سانا

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ‌عند الفتح يوم الخميس، بعد الارتفاع الذي شهدته الجلسة السابقة، وسط شكوك إزاء صمود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في الوقت الذي كان فيه المستثمرون يحللون بيانات التضخم التي جاءت متوافقة مع التوقعات.

وذكرت رويترز أن المؤشر داو جونز ‌الصناعي انخفض 69.3 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 47840.63 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.9 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 6,783.69 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 11.4 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 22646.353 نقطة.