اقتصاد الإمارات ينمو 3 بالمئة في الربع الأول من 2026

أبوظبي-سانا

سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2026، ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، مدفوعاً بأداء قوي للقطاعات غير النفطية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الثلاثاء، أن بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أظهرت ارتفاع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.8 بالمئة، لترتفع مساهمته إلى 79.4 بالمئة من الاقتصاد الوطني، مقارنة بـ78 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت قطاعات عدة نمواً ملحوظاً، في مقدمتها الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 17.3 بالمئة، والتشييد بنسبة 8.1 بالمئة، والصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 7.7 بالمئة، إضافةً إلى نمو قطاعات المعلومات والاتصالات والعقارات والتجارة.

وأكدت البيانات استمرار توجه الاقتصاد الإماراتي نحو تعزيز التنوع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة القطاعات غير النفطية، بما يدعم مسار التنمية المستدامة.

وكان المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات، أعلن في 30 أيار الماضي أن ‏الاقتصاد الإماراتي حقق نمواً حقيقياً بنسبة 6.2% خلال عام 2025، مقارنة ‏بعام 2024، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.9 تريليون درهم ‌‏(517.3 مليار دولار).‏