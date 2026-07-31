اختتام بطولة إدلب للجودو لفئتي الأشبال والناشئين‏

إدلب-سانا

اختتمت مديرية الرياضة والشباب في محافظة إدلب، بالتعاون مع اللجنة الفنية لرياضة الجودو، اليوم الجمعة، بطولة المحافظة للجودو لفئتي الأشبال والناشئين، والتي أُقيمت في صالة الجودو بملعب إدلب البلدي، بهدف اختيار لاعبي منتخب إدلب للمشاركة في بطولة الجمهورية.

وشهدت البطولة مشاركة لاعبين من خمسة أندية في المحافظة وهي: أمية، سراقب، شيخ إدريس، جسر الشغور، المحافظة، وسط منافسات اتسمت بالحماس والمستوى الفني الجيد، على أن يتم لاحقاً تحديد أسماء اللاعبين الذين تم اختيارهم من الفئتين وسيمثلون منتخب إدلب في بطولة الجمهورية القادمة.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية لرياضة الجودو محمد ديب بلشو ‏لمراسل سانا، أن البطولة أُقيمت بهدف اختيار منتخب يمثل محافظة إدلب على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن المنافسات شهدت مستويات جيدة رغم حداثة الرياضة في المحافظة، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتدريب لتطوير اللعبة.

من جانبه أكد مدير الرياضة والشباب في المحافظة‏ حسام الترك، أن المديرية بدأت باختيار منتخب جديد يمثل المحافظة في لعبة الجودو، بعد أن تم تشكيل منتخبات في ألعاب أخرى مثل كرة الطاولة والريشة الطائرة.

وأضاف الترك: إن اللجنة الفنية للجودو أشرفت على البطولة لانتقاء أفضل اللاعبين من فئتي الناشئين والأشبال، مشيراً إلى أنه ستتم خلال الفترة القادمة إقامة تدريبات مكثفة للاعبين للرقي بمستواهم الفني والبدني، ليظهروا بأفضل أداء في بطولة الجمهورية.

وتأتي بطولة الجودو ضمن خطة مديرية الرياضة والشباب في إدلب، لتطوير الألعاب الفردية والجماعية واكتشاف المواهب الرياضية، ودعم مشاركة المحافظة في الاستحقاقات المركزية، بما يسهم في تفعيل الحركة الرياضية وإعداد قواعد قادرة على المنافسة ورفد المنتخبات الوطنية.