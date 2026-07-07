سوريا وفرنسا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية

دمشق-سانا

وقعت سوريا وفرنسا اليوم الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية، لتعزيز التعاون الثنائي، وتطوير الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك بحضور الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون.

ووبدأت الاتفاقيات بتوقيع إعلان إطار تعاون شامل بين سوريا ممثلة بوزير الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وفرنسا ممثلة بوزير الخارجية جان نويل ‏بارو، لتعزيز العلاقات بين الجانبين والتعاون في المجالات التالية؛ السياسي، ومكافحة الإرهاب، والأمن، والدفاع، والمحاسبة والإصلاح المؤسسي، والتبادل الاجتماعي والتنقل، والاقتصادي والاستثماري، والثقافة والتراث، والتعليم والتعليم العالي، وملف المفقودين.

كما وقع الوزيران الشيباني وبارو إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم “رفعت الأسد”.

وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية، وقع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الرئيس التنفيذي لشركة (سي إم أي سي جي إم) رودولف سعادة، إعلان شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية.



كما وقع الرئيس التنفيذي لشركة سوريا القابضة للطيران أنور العقاد مع الرئيس التنفيذي لشركة (سي إم أي سي جي إم) رودولف سعادة، بروتوكول اتفاق لإدارة تداول الشحنات المنقولة جواً وتسويق خدمات الشحن الجوي.



ووقع معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري لشؤون الاتصال والدعم الفني أمجد نخال مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية جان باتيست فافر في دمشق، إعلان نوايا التعاون في مجال الطيران المدني.



ووقع معاون وزير الصحة حسين الخطيب مع الرئيس التنفيذي لوكالة (إكسبرتيز فرانس) جيريمي بيليه، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي.



كما جرى تعديل اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية الموقعة سابقاً، بإضافة وكالة (إكسبرتيز فرانس)، حيث وقعها مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، والرئيس التنفيذي للوكالة.

اتفاقيات اقتصادية استراتيجية

وفي مجال دعم المؤسسات المالية، وقع حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، والرئيس التنفيذي لوكالة (إكسبرتيز فرانس) جيريمي بيليه، مذكرة تفاهم للتعزيز المؤسسي والدعم الفني وبناء القدرات لمصرف سوريا المركزي.

كما وقع مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي طاهر العمر، والمدير العام لمنشأة نوفاكان أوغستان دوكاستيه، اتفاق تعاون في مجال حلول معالجة المياه المعيارية والحلول الطاقية في محافظة حمص.

وفي المجال الاقتصادي،وقع رئيس المجلس السوري الفرنسي لرجال الأعمال جمال الدين القاسمي، ورئيس المجلس الفرنسي السوري لرجال الأعمال جوزيف دقاق، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.



وتشكل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين سوريا وفرنسا، ودعم جهود التنمية وإعادة البناء في مختلف القطاعات الحيوية.

وكان انعقد اليوم الثلاثاء اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيسين الشرع وماكرون، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين عن شركات من البلدين.