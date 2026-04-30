كوريا الجنوبية وأستراليا تتفقان على التعاون لضمان استقرار إمدادات الطاقة

سيئول-سانا

اتفقت كوريا الجنوبية وأستراليا، اليوم الخميس، على تعزيز التعاون لضمان استقرار إمدادات الديزل وموارد الطاقة الأخرى، في ظل اضطرابات الإمدادات العالمية الناجمة عن الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن وزيري الخارجية الكوري “جو هيون” والأسترالية “بيني وونغ،” قولهما في بيان مشترك في سيئول اليوم: “تشعر كوريا الجنوبية وأستراليا بقلق بالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط وتداعياته على منطقتنا، بما في ذلك تأثيراته على الطاقة والموارد والسلع الأساسية الأخرى”.

وجدد الجانبان التزام بلديهما “بالعمل معاً لتعزيز أمن موارد الطاقة، بما في ذلك بذل الجهود للحفاظ على إمدادات مستقرة وآمنة وموثوقة من الديزل وغيره من الوقود السائل، وكذلك السلع المرتبطة بموارد الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المُسال (LNG) والمكثفات”.

كما تعهد الطرفان بتعميق التعاون الإقليمي، وتسريع التحول في قطاع الطاقة، ومعالجة القيود غير المبررة على الاستيراد والتصدير، ودعم اتفاقيات التجارة المفتوحة لموارد الطاقة والوقود السائل، لتعزيز مرونة سلسلة إمداد الطاقة.

وتُعد أستراليا أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لكوريا الجنوبية، وأحد مورديها الرئيسيين للمكثفات والمعادن، بينما تُعد كوريا الجنوبية من كبار موردي الديزل إلى أستراليا، ومورداً رئيسياً للمنتجات النفطية المكررة.