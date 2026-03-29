غرام الذهب ينخفض 50 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الأحد، بمقدار 50 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر المحدد أمس السبت.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 16100 ليرة مبيعاً، و15750 ليرة شراءً.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 13800 ليرة مبيعاً، و13450 ليرة شراءً.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التي تشكلت في شباط 2025، تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

اتحاد المواي تاي يعقد مؤتمره السنوي الأول
السورية للبريد ومجلس البريد الأردني يبحثان التعاون بمجال التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية
انطلاق معرض موتوريكس إكسبو 2025 بعد غد في مدينة المعارض بدمشق
وزير التجارة الداخلية يستعرض مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب تحديات القطاع التجاري وسبل تذليلها
جولة رقابية لضبط الأسعار في أسواق جبلة باللاذقية ‏
