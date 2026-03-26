وزير المالية: المرسوم 69 يدعم تأهيل أكثر من 30 ألف منشأة متضررة

دمشق-سانا

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن المرسوم 69 الخاص بالإعفاءات الضريبية للمنشآت المتضررة جراء الحرب، سيسهم في دعم إعادة تأهيل أكثر من 30 ألف منشأة صناعية وتجارية وسياحية.

وأوضح الوزير برنية في تصريح خاص لسانا أن التعليمات التنفيذية للمرسوم 69 بالإضافة إلى مرسوم السلفة الضريبية الذي صدر مؤخراً سيتم إعدادها بالحوار والمشاركة مع غرف التجارة والصناعة، بما يحقق المصلحة العامة، ويضمن عدالة التطبيق، ويسهم في دعم الاقتصاد ومكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز قطاعي الصناعة والتجارة.

من جهته، أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان، في تصريح مماثل، أن إلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج وتبسيط الإجراءات البيروقراطية يمكن أن يكون له أثر أكبر في تعزيز كفاءة وتنافسية الصناعات السورية.

وأكد ديروان أن أي نوع من المساعدة للصناعيين المتضررين سيكون له أثر إيجابي، لافتاً إلى أن الانفتاح الاقتصادي يتطلب تغيير عقليات العمل، والتكيف مع متطلبات السوق التنافسي، بما يشمل تطوير آليات الإنتاج والإدارة، والحد من الهدر في وقت الآلات والعمال.

وصدر قبل أيام المرسوم رقم 69 لعام 2026 القاضي بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات الضرائب والرسوم للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر، وذلك اعتباراً من عام 2026.

كما أصدر وزير المالية أول من أمس الثلاثاء قرارين يتضمنان استيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بنسبة 2 بالمئة من قيمة الفاتورة، وإلزامهم بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع تقديم فترة سماح للتسهيل عليهم ومنعاً لتعطيل أعمالهم.