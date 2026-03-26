وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً باستكمال تشكيل مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية

دمشق-سانا

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً باستكمال تشكيل مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية، وذلك في إطار تنظيم عمل الاتحاد، وتعزيز دوره في دعم النشاط التجاري والاقتصادي.

ونص القرار على استكمال تشكيل مجلس الإدارة استناداً إلى القرار رقم /708/ تاريخ 22 أيلول 2025، لمدة أربع سنوات، وتسمية كل من محمد ياسين حورية ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والصناعة، رشا كركوكي ممثلاً عن الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ونادين ناجي الشاوي ممثلاً عن غرفة تجارة دمشق، وأنس باسم الطحان ممثلاً عن غرفة تجارة حلب، وكل من أنس مصطفى البو، ومحمد يحيى العقاد، وفراس إلياس شماس، وفهد عبد العزيز الموسى، ومعتز مصطفى أسعد، أعضاءً في مجلس الإدارة، إلى جانب ممثل عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

ويأتي هذا القرار في سياق استكمال البنية التنظيمية لاتحاد غرف التجارة السورية، بما يسهم في تطوير آليات العمل، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ودعم دور القطاع التجاري في المرحلة الحالية.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة أصدر في الـ22 من أيلول من العام الماضي، قراراً بتسمية أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد غرف التجارة السورية، وتسمية علاء العلي رئيساً لاتحاد غرف التجارة، وعصام غريواتي نائباً أول للرئيس، ومحمد سعيد شيخ الكار نائباً ثانياً للرئيس، وعبد الرحمن زيادة أميناً للسر، ونشأت الرفاعي خازناً، وزهير هزاع ويوسف شعار عضوي مكتب.

وتم تأسيس اتحاد غرف التجارة السورية عام 1975، مقره مدينة دمشق، بهدف العناية بمصالح الغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المشتركة بالمحافظات وتنسيق النشاطات وتنمية التعاون فيما بينها وتمثيلها داخلياً وخارجياً، وخدمة المصالح التجارية والاقتصادية والدفاع عنها، والعمل على تطوير التجارة والاقتصاد في سوريا.