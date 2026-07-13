دعوات أوروبية لتسريع استكمال السوق الموحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية

بروكسل-سانا

تتزايد الدعوات داخل الأوساط الاقتصادية الأوروبية للإسراع في استكمال السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد المنافسة العالمية والتحديات المرتبطة بالطاقة والاستثمار والتحول الصناعي، وسط تحذيرات من أن استمرار الحواجز الداخلية يحد من قدرة القارة على تحقيق النمو وتعزيز مكانتها الاقتصادية.

وأكد رئيس منظمة “بيزنس يوروب” (اتحاد منظمات أصحاب العمل الأوروبية) ماشيه فيتوكي، في مقابلة مع يورونيوز، أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات والخطط اللازمة لتعزيز تنافسيته، إلا أن الأولوية يجب أن تتركز على تنفيذ الإصلاحات القائمة، ولا سيما استكمال السوق الموحدة التي وصفها بأنها “أكبر فرصة اقتصادية غير مستغلة في أوروبا”.

الطاقة والسوق الموحدة في صدارة الأولويات

أشار فيتوكي، إلى أن الشركات الأوروبية تواجه تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والتغيرات الجيوسياسية، موضحاً أن التحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة أصبح ضرورة اقتصادية إلى جانب كونه خياراً بيئياً، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن نجاح هذا التحول يتطلب الحفاظ على قاعدة صناعية قوية قادرة على تمويله ودعمه.

ورأى رئيس منظمة “بيزنس يوروب”، أن إزالة الحواجز التنظيمية والتجارية بين الدول الأعضاء ستتيح للشركات الأوروبية العمل ضمن سوق أكثر تكاملاً، الأمر الذي يعزز قدرتها على منافسة الاقتصادات الكبرى، لافتاً إلى أن استمرار القيود الداخلية يحرم الاتحاد من إمكانات اقتصادية واستثمارية كبيرة.

وأضاف: إن أوروبا تمتلك الكفاءات والموارد البشرية ورؤوس الأموال اللازمة، إلا أنها تحتاج إلى استكمال الاتحاد المصرفي واتحاد الادخار والاستثمار، بما يسمح بتوجيه التمويل نحو الشركات المبتكرة والمشروعات الصناعية والتكنولوجية، ويعزز قدرتها على منافسة الاقتصادات الكبرى.

الإصلاحات وبناء رؤية أوروبية مشتركة

واستشهد فيتوكي بالتجربة البولندية التي حققت معدلات نمو ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن تبسيط التشريعات وتخفيف الأعباء التنظيمية كانا من أبرز العوامل التي دعمت النشاط الاقتصادي والاستثمار، إلى جانب تعزيز ثقة قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن بلاده أقرت عشرات التشريعات خلال أشهر قليلة بهدف إزالة القيود الإدارية وتحسين بيئة الأعمال.

وتنسجم هذه الطروحات مع توجهات مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للقارة، وزيادة الإنتاجية، وتطوير الصناعات الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، في ظل اشتداد المنافسة الاقتصادية العالمية وتسارع التحولات التكنولوجية.

وفي سياق متصل، تناول مقال رأي نشرته يورونيوز قضية الهوية الأوروبية، معتبراً أن مستقبل الاتحاد لا يقوم على توحيد الذاكرة التاريخية لشعوبه، وإنما على بناء سردية مشتركة تستفيد من تنوع التجارب الوطنية وتحولها إلى عنصر قوة يدعم المشروع الأوروبي.

وأشار المقال إلى أن أوروبا نجحت في بناء سوق ومؤسسات مشتركة، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى تعميق التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والبحث العلمي والدبلوماسية الثقافية، بما يعزز حضورها الدولي ويزيد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.