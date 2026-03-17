محافظ ريف دمشق يبحث مع عدد من المستثمرين والتجار والصناعيين واقع الاستثمار في المحافظة

ريف دمشق-سانا

بحث محافظ ريف دمشق عامر الشيخ مع عدد من المستثمرين والتجار والصناعيين واقع الاستثمار والرؤية المتعلقة بتطوير الخارطة الاستثمارية في المحافظة، والتحديات التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي، وسبل معالجتها، في إطار تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وقدم الشيخ خلال اللقاء عرضاً موجزاً حول الواقع الخدمي في المحافظة، وما تحقق خلال الفترة الماضية من جهود لتحسين الخدمات الأساسية وتطوير بيئة العمل، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج.

من جانبه، استعرض قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي الوضع الأمني في المحافظة، مشيراً إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف الملائمة لدعم النشاط الاقتصادي وضمان استمراريته.

وتخلل اللقاء، كما ذكرت محافظة ريف دمشق عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، حوار مفتوح مع التجار والصناعيين والمستثمرين، طرحوا خلاله أبرز التحديات التي تواجه أعمالهم، ولا سيما ما يتعلق بتأمين مستلزمات الإنتاج، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، إلى جانب تقديم مقترحات عملية للنهوض بالقطاع الاقتصادي وتعزيز تنافسيته.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود محافظة ريف دمشق المستمرة لتفعيل الشراكة مع الفعاليات الاقتصادية، والاستماع إلى احتياجاتها، والعمل على تذليل الصعوبات أمامها، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويعزز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.