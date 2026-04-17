السيارات الكهربائية في أوروبا.. خيار استراتيجي يتعزز تحت ضغط أزمة الطاقة العالمية

يشهد سوق السيارات الكهربائية في أوروبا تسارعاً ملحوظاً، في ظل التحولات التي فرضتها أزمة الطاقة العالمية المرتبطة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما يدفع الدول الأوروبية إلى تعزيز سياسات الدعم لتسريع الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وبحسب بيانات رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية، ارتفعت حصة السيارات الكهربائية بالكامل إلى 17.4 بالمئة من سوق الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مقارنة بـ 13.6 بالمئة في العام السابق، فيما بلغت 18.8 بالمئة خلال الشهرين الأولين من عام 2026، ما يعكس تسارع وتيرة التحول في قطاع النقل.

أزمة الطاقة تدفع نحو التحول الكهربائي

وزاد هذا التوجه مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي أدت إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة، ولا سيما بعد إغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في تراجع إمدادات النفط والغاز عالمياً وارتفاع أسعارها، وهو ما عزز تحول المستهلكين الأوروبيين نحو البدائل الأقل تأثراً بتقلبات الطاقة التقليدية.

ويرى محللون أن السيارات الكهربائية باتت تمثل خياراً استراتيجياً للدول الأوروبية، ليس فقط لأسباب بيئية، بل أيضاً لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات النفطية في ظل الأزمات الجيوسياسية.

حزم دعم واسعة وحوافز متباينة

وبحسب شبكة يورو نيوز، تواصل الحكومات الأوروبية تقديم حوافز مالية وضريبية متنوعة لدعم انتشار السيارات الكهربائية، تشمل منحاً مباشرة عند الشراء، وإعفاءات ضريبية، ودعماً للبنية التحتية الخاصة بالشحن.

وفي هذا السياق، أعلنت فرنسا مضاعفة إنفاقها السنوي لدعم التحول الكهربائي ليصل إلى 10مليارات يورو بحلول عام 2030، وفق خطة حكومية تتضمن حوافز إضافية وتوسيع شبكة محطات الشحن، مع استهداف أن تكون ثلثا السيارات الجديدة كهربائية بحلول ذلك العام.

كما تقدم إيطاليا دعماً يصل إلى 11 ألف يورو وفق شروط الدخل والتخريد (تحويل الأصول المادية كالآلات بأنواعها والسيارات إلى خردة)، بينما تمنح ألمانيا إعفاءات ضريبية قد تمتد لعشر سنوات، إلى جانب دعم تركيب محطات الشحن المنزلية.

وفي النرويج، التي تعد النموذج الأبرز عالمياً، تُعفى السيارات الكهربائية من ضريبة القيمة المضافة حتى سقف محدد، إضافة إلى إعفاءات من ضرائب الشراء، ما أسهم في وصول حصة هذه السيارات إلى نحو 95.9 بالمئة من إجمالي المبيعات في 2025.

تفاوت أوروبي في سياسات الدعم

ورغم هذا الزخم، تظهر البيانات تبايناً واضحاً بين الدول الأوروبية في مستوى الحوافز، حيث تقدم معظم الدول أشكالاً مختلفة من الدعم، في حين لا توفر بعض الدول أي حوافز مباشرة عند الشراء، ما ينعكس على وتيرة انتشار السيارات الكهربائية داخل القارة.

كما تعتمد بعض الدول على مزايا ضريبية طويلة الأمد بدلاً من الدعم المباشر، مثل الإعفاء من ضرائب التسجيل أو رسوم الطرق، وهو ما يشكل حافزاً غير مباشر لكنه مؤثر في قرار المستهلك.

البعد الاقتصادي والاجتماعي للتحول

ولا يقتصر التحول إلى السيارات الكهربائية على الجانب البيئي، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية، حيث تسعى الحكومات إلى جعل هذا التحول أكثر شمولاً من خلال برامج موجهة لذوي الدخل المحدود، مثل برامج التأجير المدعوم، ما يوسع قاعدة المستفيدين من التنقل النظيف.

كما أن هذا التحول يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل تصنيع البطاريات والبنية التحتية للشحن، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويخلق وظائف جديدة في القطاعات التكنولوجية.

التحول الكهربائي خيار استراتيجي

وتشير المؤشرات إلى أن السيارات الكهربائية باتت جزءاً من استراتيجية أوروبية أوسع تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي، وتقليل التعرض لصدمات أسواق الطاقة العالمية جراء الأزمات الطارئة، والتي قد تمتد لفترة زمنية طويلة ليس للأسواق قدرة على احتمال نتائجها.

وفي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، ولا سيما تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتقلب أسعار الطاقة، يُرجح أن يتسارع هذا التحول خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بمزيج من السياسات الحكومية والدوافع الاقتصادية، ما يجعل من المركبات الكهربائية أحد أبرز ملامح مستقبل النقل في أوروبا.