مهرجان الخير يستقطب المتسوقين بعروضه التوفيرية قبيل عيد الفطر

دمشق-سانا

يشهد مهرجان الخير المقام في صالة السورية للتجارة بمنطقة الزاهرة القديمة بدمشق، إقبالاً لافتاً من المواطنين مع اقتراب عيد الفطر، حيث تقدم أكثر من 80 شركة وطنية مشاركة في المهرجان، عروضاً توفيرية وتخفيضات تتراوح بين 15 و40 بالمئة على مختلف السلع والمنتجات.

ويضم المهرجان تشكيلة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسرة السورية في فترة الأعياد، من المواد الغذائية الأساسية والمعلبات والعصائر، إلى جانب الألبسة والأحذية للأطفال والكبار، إضافة إلى المنظفات والمستلزمات المنزلية، ما يتيح للعائلات فرصة شراء احتياجات العيد في مكان واحد وبأسعار تنافسية.

آراء المواطنين

أوضحت روعة دباح، ربة منزل، أن العروض المقدمة هذا العام أسهمت في تخفيف العبء عن كاهلها، وقالت: “اشتريت ملابس العيد لأولادي بأسعار أقل من السوق بنسبة كبيرة، والجودة ممتازة، وهذا يساعدنا كثيراً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”.

من جهته، أشار ضياء حارون موظف بالقطاع العام، إلى أن تنوع المنتجات في المهرجان وفّر عليه عناء التنقل بين الأسواق المختلفة، وأضاف: “جئت خصيصاً لشراء مستلزمات العيد من المواد الغذائية والحلويات، ووجدت كل ما أحتاجه هنا بأسعار مناسبة جداً، وخاصة أن العروض التخفيضية حقيقية وليست وهمية”.

أما محمد العموري، فأشار إلى جودة المنتجات الوطنية المعروضة، مؤكداً أنه يثق بالصناعة السورية، وقال: “أفضل دائماً المنتج المحلي، لأنه أثبت جدارته، والمهرجان فرصة لدعم الصناعة الوطنية والحصول على احتياجات العيد بأسعار مخفضة، وأتمنى استمرار هذه المهرجانات بشكل دوري”.

ويستمر المهرجان حتى نهاية عيد الفطر، ويستقبل زواره يومياً من الساعة 12:30 ظهراً حتى السادسة مساءً، ومن التاسعة ليلاً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وسط إجراءات تنظيمية ورقابية من دوريات حماية المستهلك لضمان سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات.