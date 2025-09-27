محافظ درعا يتفقد ورشة تصنيع 5000 مقعد مدرسي لتأمين احتياجات المدارس

درعا-سانا

تفقد محافظ درعا أنور الزعبي سير العمل في ورشة صناعة الأخشاب والمقاعد الدراسية التابعة للمعهد الصناعي اليوم، حيث يجري العمل على تجهيز 5000 مقعد مدرسي كمرحلة أولى، وذلك في إطار عمل اللجان المختصة لإنجاز الأعمال التي أقرت ضمن حملة “أبشري حوران”.

وأكد المحافظ خلال جولته على أهمية تكثيف الجهود لضمان إنجاز العمل ضمن المدة المحددة، بأسرع وقت، وبأعلى مستوى من الجودة، كما وجه بحل جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه العاملين، والتي تبطئ عملية التصنيع، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي.

يذكر أن معظم مدارس المحافظة تعاني من نقص كبير بالمقاعد الدراسية، وأغلب الموجود فيها يحتاج للصيانة، وتعتبر هذه الدفعة هي الأولى لرفد المدارس الأكثر احتياجاً.