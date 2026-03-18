نقابة الاقتصاديين: الثورة السورية شكّلت نقطة تحول نحو وطن العدالة والإصلاح

دمشق-سانا

أكدت نقابة الاقتصاديين السوريين أن الثورة السورية شكّلت نقطة تحول نحو بناء وطن قائم على العدالة والإصلاح، بعيداً عن الاستبداد والفساد.

وأوضح نقيب الاقتصاديين السوريين، محمد البكور، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أهمية المضي قدماً في مسار الإصلاح الاقتصادي العادل، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات السوريين، ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً وازدهاراً، مشدداً على دور السياسات الاقتصادية الرشيدة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

ودعا البكور إلى تكاتف جميع الجهود الوطنية، من أجل إعادة بناء سوريا على أسس متينة، مترحماً على أرواح شهداء الثورة السورية الذين قدموا أغلى التضحيات في سبيل حرية وكرامة الوطن.

ويحيي السوريون اليوم الأربعاء الثامن عشر من آذار الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية ضد النظام البائد للمطالبة بالحرية والكرامة والإصلاح، وإنهاء عقود من الظلم والاستبداد، وهو ما تحقق في يوم التحرير في الثامن من كانون الأول 2024.