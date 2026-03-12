شركة توتال للنفط توقف إنتاجها في عدة دول بالشرق الأوسط بسبب الحرب

باريس-سانا

أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية اليوم الخميس، أنها أوقفت أو تستعد لإيقاف جزء من عملياتها الإنتاجية في قطر والعراق وبعض المنشآت البحرية في الإمارات، نتيجة تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وذكرت الشركة في بيان نُشر على موقعها المخصّص للمستثمرين، أن وقف الإنتاج في الشرق الأوسط سيؤدي إلى خسارة نحو 15% من إنتاجها العالمي، مشيرة إلى أن هذا التراجع يأتي مباشرة بسبب تأثيرات الحرب على سلاسل الإمداد وبيئة التشغيل في المنطقة.

ورغم ذلك، أكدت توتال إنرجيز، أن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الإقليمية سيُسهم إلى حد كبير في تعويض الخسائر الناتجة عن توقف الإنتاج.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان شركة شل أمس الأربعاء حالة “القوة القاهرة” على الشحنات التي تشتريها من قطر وتعيد بيعها عالمياً، وذلك عقب إعلان قطر للطاقة توقف الإنتاج في منشآتها التي تبلغ طاقتها السنوية 77 مليون طن، وإعلانها أيضاً حالة “القوة القاهرة”.

ويُستخدم إخطار “القوة القاهرة” للإشارة إلى أحداث خارجة عن سيطرة الشركات، مثل الحروب والكوارث الطبيعية، بما يسمح لها عادة بالإعفاء من الالتزامات التعاقدية دون التعرّض لعقوبات.