وفد هيئة الاستثمار السورية يشارك في باريس بمؤتمر حول فرص الاستثمار في سوريا

باريس-سانا

شارك وفد هيئة الاستثمار السورية برئاسة طلال الهلالي في باريس بمؤتمر حول فرص الاستثمار في سوريا، وذلك على هامش فعاليات أسبوع التحكيم الدولي.

وتناول المؤتمر بيئة الاستثمار في سوريا والإجراءات المتخذة لتعزيز بيئة الأعمال فيها، وجذب الاستثمارات الخارجية، والآليات التشريعية لحماية المستثمرين.

وشارك في المؤتمر رئيس مجلس الأعمال السوري الفرنسي جمال القاسمي والقائم بالأعمال الفرنسي في سوريا جان باتيست فيفر، إلى جانب خبراء في مجالات القانون والتحكيم الدولي وممثلين عن عدد من المؤسسات الاقتصادية.

