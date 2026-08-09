بورصات الخليج تغلق على تغيرات طفيفة وسط ترقب المستثمرين اتفاقاً حول مضيق هرمز

عواصم-سانا

أنهت معظم أسواق الأسهم الخليجية تداولاتها، اليوم الأحد، دون تغيرات كبيرة في ظل ترقب المستثمرين وضوح ملامح اتفاق حول حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر القياسي للسوق السعودية ارتفع 0.1 % مدعوماً بصعود أسهم شركة التعدين العربية السعودية “معادن” 1.9 %.

وفي الكويت، زاد المؤشر الكويتي 0.1 %، كما صعد المؤشر العماني 0.4 %، في حين هبط المؤشر البحريني 0.4 %، وفي قطر، تراجع المؤشر 0.1 % متأثراً بانخفاض بلغ 0.9 % في سهم شركة الصناعات القطرية “صناعات” للبتروكيماويات.

وتتواصل المساعي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية، وسط حديث أمريكي وعُماني عن تقدم في المحادثات الجارية مع إيران، وتوقعات بالتوصل إلى ترتيبات تسمح باستئناف حركة الشحن والنفط عبر الممر المائي الحيوي.