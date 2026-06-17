وكالة الطاقة تخفض توقعات الطلب على النفط وتتوقع فائضاً في 2027

باريس-سانا

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 إلى 1.1 مليون برميل يومياً، بتراجع قدره 700 ألف برميل يومياً عن تقديراتها السابقة، فيما رجحت ارتفاع النمو إلى مليوني برميل يومياً في عام 2027 بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع الأسعار.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء، أن تراجع الطلب جاء نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات الإمدادات، مشيرة إلى انخفاض شحنات الربع الثاني من عام 2026 بنحو 5 ملايين برميل يومياً على أساس سنوي.



وفي المقابل، توقعت انخفاض الإنتاج العالمي إلى 102.4 مليون برميل يومياً خلال عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 110.3 ملايين برميل يومياً في عام 2027، ما قد يؤدي إلى فائض ملحوظ في المعروض.

كما أشارت الوكالة إلى أن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران قد يدعم انتعاش صادرات الشرق الأوسط، إلا أن تحديات تشغيلية وسياسية، بما في ذلك عمليات إزالة الألغام المطولة وترتيبات النقل غير المحسومة، لا تزال تحدُّ من سرعة التعافي.



ولفت التقرير إلى تراجع خام بحر الشمال إلى نحو 82 دولاراً للبرميل بحلول منتصف حزيران الجاري، في ظل ضعف الطلب وتزايد التوقعات بتهدئة التوترات.

وتوقعت الوكالة أن يشهد سوق النفط فائضاً ملحوظاً في المعروض خلال عام 2027، مع ارتفاع الطلب العالمي إلى 105.3 ملايين برميل يومياً مقابل إمدادات تقترب من 110 ملايين برميل يومياً، ما قد يتيح للدول المستهلكة فرصة لإعادة بناء المخزونات المستنزفة وتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية.



وكانت وكالة الطاقة الدولية قد كشفت، في وقت سابق اليوم، أن مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990، متأثرة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية.