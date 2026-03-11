مؤسسة إكثار البذار تبدأ زراعة 813 بيتاً شبكياً في طرطوس لإنتاج بذار البطاطا

دمشق-سانا

بدأت المؤسسة العامة لإكثار البذار التابعة لوزارة الزراعة السورية بزراعة 813 بيتاً شبكياً في طرطوس تم التعاقد عليها مع المزارعين لزراعتها ببذار البطاطا من نتاج المشروع الوطني، لإنتاج بذار البطاطا المحلية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الهدف هو إنتاج بذار بطاطا عالية الجودة وبأسعار مدعومة لتغطية الطلب المتزايد للمزارعين.

ويمر المشروع بعدة مراحل تبدأ من المرحلة المخبرية، ثم البيوت الزجاجية، وصولاً إلى البيوت الشبكية والحقول المفتوحة، وقد سجل إنتاج عام 2025 نحو 3265 كيلو غراماً من البذار في البيوت الزجاجية، و498 طناً في البيوت الشبكية، و1268 طناً في الحقول المفتوحة.

ويعد المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا من المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، عبر توفير بذار عالية الجودة محلياً وبأسعار مناسبة للمزارعين، والحد من استيرادها من الخارج.

يذكر أن المؤسسة العامة لإكثار البذار بدأت خلال شهر شباط الماضي باستجرار وبيع بذار البطاطا من نتاج المشروع الوطني للمزارعين وبأسعار مدعومة، بهدف دعم القطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين على الاستمرار في العمل والإنتاج، وحددت أن سعر الطن الواحد بـ 58,950 ليرة سورية (بالعملة الجديدة).