أسعار الذهب تتجاوز 5200 دولار

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة هذا الأسبوع، لتقييم المسار المحتمل للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وذكرت شبكة “سي إن إن ” الاقتصادية، أن الذهب صعد بشكل طفيف في المعاملات الفورية بواقع 0.3% ليصل إلى 5208.08 دولارات للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان بنحو 0.5% إلى 5216.80 دولاراً، في تحركات تعكس حالة من الحذر في الأسواق مع ترقب مؤشرات اقتصادية رئيسية قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 0.1% إلى 88.35 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5% إلى 2190.44 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم بنحو 0.8% إلى 1667.73 دولاراً.