أكثر من 4.5 ملايين ليرة جديدة تداولات سوق دمشق في جلسة الثلاثاء

photo 2026 01 22 14 58 42 1 أكثر من 4.5 ملايين ليرة جديدة تداولات سوق دمشق في جلسة الثلاثاء

دمشق-سانا

‏سجّل سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الثلاثاء، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 4.5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 228788 سهماً من خلال 138 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏وسجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة سوريا الذي انخفض بنسبة 1.05 % ليغلق عند 19 ليرة جديدة، بينما انخفض سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.52 ليغلق عند 17 ليرة جديدة، كما انخفض سهم بنك الإئتمان الأهلي بنسبة 1.46 بالمئة ليغلق عند 12 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏ ‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلق جلسة أمس الإثنين، على قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 8 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 350087 سهماً من خلال 213 صفقة.

FB IMG 1771933263162 أكثر من 4.5 ملايين ليرة جديدة تداولات سوق دمشق في جلسة الثلاثاء
انطلاق اجتماعات اللجنة الفنية الاقتصادية السورية الأردنية في عمّان
الزيتون السوري يواجه موسماً صعباً: انخفاض الإنتاج وخطط للنهوض بالقطاع
إجراءات لحماية المنشآت وإعادة تأهيل المرافق في دير الزور والمناطق المحررة
وزير الطاقة التركي: سنزوّد سوريا بالغاز الأذربيجاني اعتباراً من 2 آب
شراكة إستراتيجية سورية سعودية.. استثمار وتنمية في الطريق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك