الدولار يتراجع في التعاملات الآسيوية مع تحسن ثقة المستثمرين

لندن-سانا‏

تراجع الدولار الأمريكي في التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، منهياً موجة ارتفاع استمرت ثلاثة أيام، مع تحسن ثقة ‏المستثمرين، رغم استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية وما تسببه من توترات في الأسواق العالمية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، انخفض 0.1 ‏بالمئة إلى 100.69 نقطة.‏

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1444 دولار قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب هذا الأسبوع، كما صعد ‏الجنيه الإسترليني بالنسبة ذاتها إلى 1.3463 دولار، وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مكاسب طفيفة، فيما استقر ‏الدولار أمام الين الياباني بسبب عطلة رسمية في اليابان.‏

وتأتي تحركات أسواق العملات في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط، وتصاعد العمليات العسكرية التي دفعت أسعار ‏النفط إلى الارتفاع مجدداً، بعد إعلان الولايات المتحدة مواصلة هجماتها ضد إيران لليلة التاسعة على التوالي.‏

وفي سياق متصل، أبقت الصين أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير للشهر الرابع عشر على التوالي، بينما تتوقع الأسواق ‏أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر نهاية الشهر، رغم تصاعد دعوات بعض ‏مسؤوليه إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة ضغوط التضخم.‏

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بيتكوين 0.2 بالمئة إلى 64637 دولاراً، فيما زادت إيثر 0.4 بالمئة.‏