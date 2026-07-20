الدولار يتراجع في التعاملات الآسيوية مع تحسن ثقة المستثمرين

لندن-سانا
تراجع الدولار الأمريكي في التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، منهياً موجة ارتفاع استمرت ثلاثة أيام، مع تحسن ثقة المستثمرين، رغم استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية وما تسببه من توترات في الأسواق العالمية.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، انخفض 0.1 بالمئة إلى 100.69 نقطة.
وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1444 دولار قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب هذا الأسبوع، كما صعد الجنيه الإسترليني بالنسبة ذاتها إلى 1.3463 دولار، وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مكاسب طفيفة، فيما استقر الدولار أمام الين الياباني بسبب عطلة رسمية في اليابان.
وتأتي تحركات أسواق العملات في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط، وتصاعد العمليات العسكرية التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً، بعد إعلان الولايات المتحدة مواصلة هجماتها ضد إيران لليلة التاسعة على التوالي.
وفي سياق متصل، أبقت الصين أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير للشهر الرابع عشر على التوالي، بينما تتوقع الأسواق أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر نهاية الشهر، رغم تصاعد دعوات بعض مسؤوليه إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة ضغوط التضخم.
وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بيتكوين 0.2 بالمئة إلى 64637 دولاراً، فيما زادت إيثر 0.4 بالمئة.