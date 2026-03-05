المؤسسة العامة للتبغ تطلق خطوط إنتاج جديدة الشهر القادم

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للتبغ عن إطلاق خطوط إنتاج جديدة لعدد من الأصناف خلال الشهر القادم، بالتوازي مع تأهيل عدد من الخطوط لاستئناف الإنتاج العام القادم، مع استمرار إنتاج الأصناف التقليدية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح مدير مكتب الإعلام في المؤسسة محمد جولاق، في تصريح لـ سانا، أن الإنتاج الحالي لمؤسسة التبغ يتضمن عدداً من الأصناف، منها التنباك المنتج في اللاذقية، إضافة إلى التبغ الحموي الممتاز الذي ينتج في كل من حلب واللاذقية.

وأشار جولاق إلى أن صنف الحمراء القصيرة ينتج حالياً في مدينة جبلة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لإطلاق خطوط جديدة لإنتاج التبغ الحموي الممتاز ومحافظ الفلتر في دمشق خلال الشهر القادم.

وبيّن جولاق أن صنف الحمراء الطويلة ينتج حالياً خارج سوريا بصورة مؤقتة، ريثما يتم الانتهاء من إعادة تأهيل معمل التحضير بعد تنفيذ أعمال الإصلاح والترميم، على أن تتبع ذلك أعمال تهيئة وصيانة لآلات المعمل، تمهيداً لاستئناف الإنتاج خلال عام.

وكانت المؤسسة أعلنت في وقت سابق البدء بتنفيذ خطتها الزراعية لموسم 2026، من خلال توزيع بذار أصناف التبغ على معظم المزارعين المرخصين، لزراعة مساحة تقدر بنحو 11 ألف هكتار، موزعة على محافظات درعا وحمص وطرطوس واللاذقية وحماة وإدلب وحلب.

وتعد المؤسسة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، الجهة الوحيدة المختصة بزراعة التبغ وتصنيعه وتجارته في سوريا، ويعود تاريخ إحداثها إلى عام 1935، حيث يغطي نشاطها مختلف الأراضي السورية.